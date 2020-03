Keuken loopt zware schade op na brand Koen Baten

15 maart 2020

15u11 6 Haaltert In de Kattestraat in Haaltert is een keuken zondag kort na de middag volledig in vlammen op gegaan. De brandweer kon voorkomen dat de brand zich verder verspreidde. De woning is tijdelijk onbewoonbaar, maar de man zal opgevangen worden door familie.

Het vuur ontstond omstreeks 13.45 uur in de keuken van de woning. Wat de brand veroorzaakte is op dit moment nog altijd niet duidelijk, maar er was heel wat rookontwikkeling aanwezig. “De brandweer heeft dankzij een snelle interventie erger kunnen voorkomen”, zegt burgemeester Veerle Baeyens. “De keuken is wel zwaar beschadigd waardoor de woning tijdelijk onbewoonbaar is", klinkt het.

De man kreeg een noodwoning aangeboden door de gemeente, maar heeft deze geweigerd. Hij zal bij familie opgevangen worden de komende maanden. De brandweer was nog een hele tijd in de weer om de woning af te sluiten. Er vielen gelukkig geen gewonden.