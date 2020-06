Kèsken Zwingt stelt Parkingconcerten uit naar volgend jaar Claudia Van den Houte

22 juni 2020

19u14 3 Haaltert De Parkingconcerten in Kerksken worden dit jaar afgelast door het coronavirus.

De Parkingconcerten vinden al jaren elke vrijdagavond van augustus plaats op het kerkplein in Kerksken. De organisatoren van Kèsken Zwingt hadden nog gehoopt op een verdere versoepeling van de coronamaatregelen. Vanaf 1 juli zijn er opnieuw culturele evenementen toegelaten, maar onder strikte voorwaarden. Zo is het bezoekersaantal beperkt tot 200 en moeten er zitplaatsen zijn. De organisatoren van Kèsken Zwingt hebben door de opgelegde maatregelen besloten om de Parkingconcerten af te gelasten en uit te stellen naar de zomer van 2021. “Tegen beter weten in hoopten we, samen met iedereen de voorbije weken, op een verdere afbouw van de coronamaatregelen... Helaas. We kunnen bijgevolg niet anders dan deze spijtige beslissing nemen... Als het kan en mag zijn we er in de zomer van 2021 zeker en vast terug met een nieuwe editie van de Parkingconcerten”, klinkt het.