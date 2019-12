Kerstactie promoot winkelen bij lokale handelaars Claudia Van den Houte

10 december 2019

16u42 1 Haaltert Het gemeentebestuur en de adviesraad Middenstand hebben een kerstactie gelanceerd om de lokale handelaars in Haaltert te promoten.

De handelaars kunnen een campagnebord ophangen aan hun zaak of etalage. De slogan ‘wees loyaal, koop lokaal’ werd in een kerstjasje gestopt en is nu ‘koop loHOHOHOkaal’. Een ‘shoppende’ kerstman maakt de Haaltenaren erop attent dat je lokaal ook leuke kerstcadeautjes kan kopen. De campagne loopt nog tot en met 12 januari. Met de actie wil de gemeente de lokale handel stimuleren en promoten en mensen bewust maken van het belang van lokale handel. “Kopen bij de lokale handelaar heeft zoveel voordelen. Zij kennen hun klanten bij naam, hun familie en zijn oprecht betrokken bij hun klanten. Ze kennen je maat of weten wat je favoriet is. Zonder lokale ondernemers minder werkgelegenheid, minder leven in de dorpskernen en geen sponsors meer voor verenigingen. Bovendien is lokaal winkelen beter voor het milieu”, klinkt het.

Handelaars die nog een campagnebord willen voor hun zaak, kunnen contact opnemen met de dienst Lokale Economie via lokaleeconomie@haaltert.be of op 053/85.86.34.