Kermis Kerksken gaat door vanaf vrijdag, maar zonder avondmarkt en vuurwerk Claudia Van den Houte

22 september 2020

18u33 3 Haaltert De kermis in Kerksken kan doorgaan van vrijdag 25 september tot maandag 28 september. Door de coronamaatregelen zal er zoals al gezegd wel geen avondmarkt zijn en ook geen vuurwerk.

Sinds 1 september zijn er in Haaltert opnieuw evenementen en kermissen toegestaan. Zo vond de kermis van Denderhoutem eerder deze maand al plaats. Ook de kermis in Haaltert kan van 22 tot 25 oktober doorgaan op het Sint-Goriksplein, de jaarmarkt van Haaltert dan weer niet. Maar eerst is Kerksken dus nog aan de beurt.

De kermis in Kerksken is op vrijdag en zaterdag open vanaf 17 uur, op zondag vanaf 14 uur en op maandag vanaf 15 uur. Naast de federale protocollen zal er een mondmaskerplicht zijn, worden er stewards ingezet die toezien op de opvolging van de regels en ook de horeca zal zich aan richtlijnen moeten houden.