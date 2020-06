Kerksken rouwt om bekendste dorpsgenoot Willy Michiels: “Hij heeft voor heel wat verenigingen veel betekend ” Claudia Van den Houte

07 juni 2020

15u17 0 Haaltert Kerksken is in rouw om zijn bekendste dorpsgenoot, bingokoning Willy Michiels, die vrijdag op 82-jarige leeftijd overleed. Hij was onder meer ook de laatste burgemeester van Kerksken voor de fusie.

Willy Michiels, de bekende oud-burgemeester en oud-schepen in Haaltert die een imperium van caféspelen en goktenten uitbouwde, steunde verschillende verenigingen in zijn geboortedorp Kerksken. Zo stond hij aan de wieg van voetbalclub FC Kerksken. “Hij is één van de belangrijkste pioniers van de club”, vertelt Marcel De Schrijver, die al 32 jaar actief is bij de vereniging. “Hij heeft veel gedaan voor de club. Als er iets moest hersteld worden, zorgde hij dat dat in orde kwam. Het was ook door zijn inbreng dat de club een tijd in eerste provinciale heeft gespeeld. Met hem is FC Kerksken groot geworden. Hij heeft ook veel mensen helpen groot worden en sprong altijd in de bres voor de club. Hij heeft veel betekend voor heel Kerksken.”

FC Kerksken speelt in het Willy Michiels Stadion. “Wij mogen daar gratis gebruik van maken”, vertelt Patrick Marginet, bestuurslid van FC Kerksken. “Vroeger kwam hij kijken naar de wedstrijden. De laatste jaren deed hij dat niet meer, maar als er iets speciaals te doen was, was hij er steeds. Hij kwam - op de laatste jaren na - ook altijd naar ons eetfestijn. Als hij binnenkwam, zei hij altijd: ‘Geef iedereen iets!’. Naar vergaderingen kwam hij vaak pas rond 10 uur, als ze al bezig waren. Iedereen hing aan zijn lippen. Als hij sprak, zweeg iedereen. Hij wist dan ook goed waarover hij aan het praten was.” Willy Impens, de voorzitter van FC Kerksken, was goed bevriend met Michiels en sprak eerder al lovende woorden over hem.

Michiels steunde onder meer ook de naar hem genoemde kaatsclub Michiels Kerksken. Die vereniging reageerde via sociale media al op zijn overlijden. “Willy stond mee aan de wieg bij de oprichting van onze club. Vanaf die dag konden wij steeds op zijn steun rekenen, zowel qua infrastructuur als financieel. Het is mede dankzij hem dat onze club is uitgegroeid tot de meest succesrijke aller tijden in de kaatssport, zowel in binnen- als buitenland”, aldus het bestuur. “Het is dan ook terecht en met veel erkentelijkheid dat zowel onze clubnaam, ‘Kaatsclub Michiels Kerksken’, en onze teamnaam ‘de michielsboys’ naar hem zijn vernoemd.” Ook de Sint-Maartensruiters Kerksken maakte “met enorm veel spijt in het hart” het overlijden van haar ere-voorzitter Willy bekend.

In de Facebookgroep ‘Ge zetj va Kèsken aske....’ werd er een You Tube-filmpje geplaatst over Willy Michiels, als hommage aan de laatste burgemeester van Kerksken. Je kan het filmpje via deze link bekijken.