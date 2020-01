Exclusief voor abonnees Kenji Van Cleemputte start zondag op het BK veldrijden Erik Vandeweyer

07 januari 2020

19u18 0

Zondag werken de tweedejaarsnieuwelingen hun Belgisch kampioenschap veldrijden af in Antwerpen. Kenji Van Cleemputte start op Linkeroever niet als favoriet. De wegrenner uit Denderhoutem heeft in het verleden weliswaar crosservaring opgedaan, maar sloeg nadien andere wegen in. Nu ziet hij de cross als een middel om zijn doel op de weg te bereiken.

