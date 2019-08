Jonathan staat in finale zangwedstrijd dag voor huwelijk: “Eerbetoon aan overleden moeder” Claudia Van den Houte

29 augustus 2019

17u17 0 Haaltert Het zijn bijzondere dagen voor zanger Jonathan Hunninck (26) uit Haaltert. Vrijdag staat hij in de finale van de zangwedstrijd ‘De Gouden Microfoon’ en een dag later stapt hij in het huwelijksbootje met zijn partner Lindsay. Hij brengt morgen in de finale een eerbetoon aan zijn moeder, die eerder dit jaar onverwachts overleed. “Zij bracht me sinds mijn elfde naar alle optredens. Ik sta waar ik nu sta dankzij haar.”

Jonathan is al vijftien jaar actief als zanger. Begin dit jaar kreeg hij een zware tegenslag te verwerken. Zijn moeder, zijn steun en toeverlaat, overleed in februari onverwachts. “Dankzij haar ben ik zo ver geraakt in de wedstrijd”, vertelt Jonathan. “Zij is al die jaren mijn grote steun geweest. Bij elk optreden stond ze aan mijn zijde. Sinds ik elf jaar oud was, bracht ze me naar zowat elk optreden. Ze zette er haar eigen afspraken zelfs voor aan kant. Eerst bracht ze me telkens per bromfiets en later heeft ze een auto aangeschaft waarvoor je geen rijbewijs nodig hebt. Voor optredens die verder waren, trommelde ze familieleden op om me te brengen. Ze had alles voor me over. Nadat ze overleed heb ik tot mei niet meer op het podium gestaan, maar ik heb besloten om door te gaan met optreden voor haar. Ik voel haar nog steeds aan mijn zijde.”

Lied voor mama

Vrijdag staat hij in de finale van ‘De Gouden Microfoon’. Dat is een zangwedstrijd die uitgaat van restaurant De Lork in Haacht, in samenwerking met Ment tv en Primo Magazine. Tijdens de wedstrijd zal hij een eerbetoon brengen aan zijn moeder. “De zes finalisten brengen er twee liedjes. Ik breng ‘You Raise Me Up’ en ‘Lied voor mama’, een nummer geschreven door een vriend. Ik wil haar daarmee bedanken voor alles wat ze voor mij heeft gedaan.” De wedstrijd is dan ook sowieso al geslaagd voor Jonathan. “Mijn doel om de finale te halen, heb ik bereikt. Ik hoop nu op een plaats in de top drie. Als ik de trofee, de gouden microfoon, zou winnen, dan krijgt hij een plaatsje op het graf van mijn moeder. Naast de trofee, krijgt de winnaar ook een videoclip, een single en verschillende optredens in De Lork.”

Huwelijk daags na finale

Zaterdag, de dag na de finale, wordt ook een zeer bijzondere dag voor Jonathan: dan stapt hij in het huwelijksbootje met zijn vriendin Lindsay Dewulf. De twee zijn al bijna vijf jaar een koppel en hebben samen een zoontje. “Laat ons hopen dat ik twee keer de hoofdprijs win”, lacht Jonathan. “Op zaterdag ben ik daar alvast zeker van. We hadden ons huwelijk twee maanden geleden, nog voor de wedstrijd, vastgelegd. Het lijkt uitgespeelde kaart dat ik geen vrijgezellenfeest zal hebben”, knipoogt Jonathan nog.