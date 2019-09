Jonathan haalt brons met eerbetoon aan overleden moeder tijdens zangwedstrijd en stapt ‘s anderdaags in huwelijksbootje Claudia Van den Houte

12u14 5 Haaltert Zanger Jonathan Hunninck (26) uit Haaltert heeft de derde plaats behaald in de finale van de zangwedstrijd ‘De Gouden Microfoon’ met het eerbetoon aan zijn overleden moeder. s’ Anderdaags stapte hij in het huwelijksbootje met zijn partner Lindsay.

Jonathan bracht in de finale een eerbetoon aan zijn moeder die in februari overleed. Hij vertelde eerder al hoe zijn moeder zijn grote steun en toeverlaat was en bij elk optreden aan zijn zijde stond. In de finale van ‘De Gouden Microfoon’, een zangwedstrijd die uitgaat van restaurant De Lork in Haacht in samenwerking met Ment tv, bracht hij ‘You Raise Me Up’ en ‘Lied voor mama’, een nummer geschreven door een vriend. “Ik heb twee keer een staande ovatie gekregen. Vooral het liedje voor mijn mama was een groot succes. Ik kon het niet droog houden”, vertelt Jonathan, die vooraf hoopte op een plaats in de top drie. Een dag later won hij de hoofdprijs: hij gaf ‘s anderdaags in het gemeentehuis van Haaltert het ja-woord aan Lindsay, met wie hij al bijna vijf jaar een koppel vormt en samen een zoontje heeft.