Jo Valley, Danny Fabry en Marina Wally op radio PROS Kerstshow Claudia Van den Houte

12 december 2019

18u33 3 Haaltert Radio PROS kon verschillende Vlaamse artiesten strikken voor haar jaarlijkse kerstshow.

Onder meer Danny Fabry en Jo Valley staan op zondag 15 december op het podium in JC De Kouter. Oorspronkelijk stond ook Wendy Van Wanten geafficheerd, maar zij moest worden vervangen nadat ze al haar optredens tot eind januari annuleerde. Radio PROS vond maar liefst twee vervangers: Yves Segers en Marina Wally - de dochter van wijlen ‘The Voice Of Europe’. De plaatsen voor de zes uur durende show zijn strikt beperkt tot 300 plaatsen. Negentig procent van de tickets zijn al uitverkocht.

De radio PROS Kerstshow start op zondag 15 december om 14 uur in JC De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. De laatste tickets zijn tegen 15 euro te verkrijgen via de medewerkers of via www.radiopros.be.