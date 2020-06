Jo start rit van liefst 1.250 kilometer rond België Claudia Van den Houte Koen Moreau

19 juni 2020

17u00 0 Haaltert Jo Van Camp uit Ede, een gehucht van Haaltert, is vrijdag aan een rit rond België begonnen. De fietstocht bedraagt in totaal liefst 1.250 kilometer en duurt zeker tot zondagnamiddag.

Jo Van Camp (37) is al jaren meer dan een geoefende fietser. “Ik werk in Itterbeek en neem bijna elke dag de fiets naar het werk. Ik fiets dagelijks dus zo’n honderd kilometer”, vertelt hij. “Vroeger nam ik als het slecht weer was de auto, maar nu zit ik niet meer in met slechte weersomstandigheden als ik fiets. Zestig procent van die ritten zijn ‘s nachts, want ik heb onregelmatige werkuren. Dan vertrek ik ‘s ochtends al om vier uur.” Hij speelde al langer met het idee om rond België te fietsen. “Dat staat al een jaar op mijn planning. Ik heb daar ook naartoe gewerkt. Zo reed ik twee weken geleden al eens 600 kilometer doorlopend, zonder te slapen. Ik ben ‘s anderdaags weer thuisgekomen. Dat was een test om te zien of ik het kon.”

Een rit van 600 kilometer bleek geen probleem voor Jo. Nu heeft hij een dubbel zo lange rit voor de boeg. Hij vertrok vrijdagochtend in Ede. “Ik eindig normaal gezien zondagnamiddag in café Cabaré in Aaigem. Mijn vrienden komen mij op bepaalde plaatsen bevoorraden met eten. Ik heb wel in De Panne en in Bastogne een kamer geboekt om wat bij te slapen en mij op te frissen.” Jo rijdt alleen, zoals altijd. “Ik rijd niet zo graag in groep. Alleen fietsen tijdens zo’n lange tochten is een soort van meditatie. Je hoeft bovendien met niemand rekening te houden. Deze lange rit onderneem ik omdat fietsen iets is dat ik heel graag doe.”