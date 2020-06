Jo slaagt in rit rond België: 1.240 kilometer en 42 uur op de fiets Claudia Van den Houte

21 juni 2020

20u28 38 Haaltert Jo Van Camp (37) uit Haaltert is in zijn doel geslaagd. Hij maakte op drie dagen tijd een rit rond België met de fiets. “Alles is verlopen zoals ik het had gehoopt. Het eerste dat ik nu ga doen? Een pak friet eten.”

Hij startte zijn rit vrijdagochtend in zijn woonplaats Ede, een gehucht van Haaltert, en arriveerde zondagavond aan café Cabaré in Aaigem, na een rit van maar liefst 1.240 kilometer. Jo is een geoefend fietser en fietst dagelijks zo'n 100 kilometer naar het werk, eender wat de weersomstandigheden zijn. In zijn voorbereiding voor deze rit rond België legde hij al eens 600 kilometer doorlopend af met de fiets, zonder slapen. De rit van afgelopen weekend stond al een jaar op zijn planning. “Alles is volgens schema verlopen”, vertelt Jo na afloop. “Ik fietste 1.240 kilometer met een gemiddelde van 29,2 kilometer per uur. Dat zullen er mij weinig nadoen. Ik heb in totaal 42 uur gefietst en heb op drie dagen tijd in totaal 10 uur geslapen.” Hij had een kamer geboekt in De Panne en in Bastogne om zich op te frissen en wat bij te slapen.

“Het was wel zwaar. Ik had een dipje op 200 kilometer en zondagochtend tussen 6 en 7 uur. Hoe ik daardoor ben gekomen? Met veel cafeïne. Mijn vrienden stonden om de 50 kilometer klaar, telkens na zo’n 1,5 uur, om mij te bevoorraden. Ik heb de hele weg gedronken en gegeten. Ik heb onderweg ook heel veel berichtjes gekregen van mensen om me aan te moedigen. Aan bijna iedere bergop kreeg ik een berichtje. De steun die ik kreeg, was heel belangrijk voor mij. Had ik die niet gehad, dan zou het nog tien keer zo zwaar zijn geweest.”

Mooie aankomst

Zondagnamiddag waren er heel wat mensen afgezakt naar café Cabaré om Jo op te wachten na zijn rit. “Het was echt geweldig. Mijn vrouw, kinderen, al mijn vrienden... stonden mij op te wachten. Veel van mijn vrienden komen uit Terjoden. Ik ben afkomstig van Terjoden en normaal zou het nu kermis zijn geweest. Het was heel fijn. Mijn rit is ook volledig gelukt zoals ik het gehoopt had.”

Jo heeft intussen al nieuwe plannen. “Ik zou graag eens de Red Bull Trans-Siberian Extreme rijden. Daarbij leg je 9.000 kilometer in 25 dagen af. Deelnemen kost echter 22.000 euro, dus als ik dat wil doen, dan heb ik sponsors nodig. Ik hoop dat ik die kan vinden.” Maar voorlopig geniet Jo nog na van zijn overwinning. “Ik ga eerst nog iets drinken in de Cabaré. Het eerste dat ik daarna ga doen, is een pak friet eten. En daarna? Slapen.”