Jeugdbewegingen krijgen extra ondersteuning door coronacrisis Claudia Van den Houte

14 juni 2020

15u44 0 Haaltert De Haaltertse jeugdbewegingen zullen extra ondersteuning krijgen van de gemeente Haaltert naar aanleiding van de coronacrisis.

Dat laat burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) weten na een voorstel van Jong CD&V Haaltert. De jongerenpartij vraagt het gemeentebestuur om alle jeugdverenigingen in Groot-Haaltert te ondersteunen. “Onlangs kwam minister Benjamin Dalle met het goede nieuws dat alle jeugdverenigingen terug op kamp mogen, mits het naleven van tal van veiligheidsmaatregelen. Dat zal voor de jeugdverenigingen extra uitgaven met zich meebrengen, zoals de aankoop van mondmaskers, bijkomend beschermingsmateriaal, desinfecterende middelen of handgels. Kosten die hoog kunnen oplopen, zeker voor de jeugdverenigingen die door de coronacrisis heel wat evenementen moesten annuleren en zo inkomsten misliepen”, zegt CD&V-mandataris Tom Verbeken, die ook namens Jeugdhuis De Faar in de Jeugdraad zetelt.

Jong CD&V Haaltert vraagt het gemeentebestuur om een deel van de middelen die de Vlaamse regering vrijmaakte (voor Haaltert zo’n 183.000 euro in totaal), specifiek aan te wenden voor de extra kosten die jeugdverenigingen door corona moeten dragen. “Verder willen we de gemeente ook oproepen elke jeugdvereniging dezelfde projectsubsidie te geven als in 2019 zodat zij niet financieel afgestraft worden voor de terugval in activiteiten sinds de lockdown.”

Het gemeentebestuur was al van plan om verenigingen extra te ondersteunen. Gewone verenigingen zullen tot 200 euro extra kosten kunnen terugvorderen, jeugdverenigingen tot 300 euro. “Daarnaast is er ook de projectsubsidie voor de jeugd. Als schepencollege stellen we voor om de jeugd hierover een voorstel te laten formuleren”, vertelt burgemeester Baeyens. “De extra kosten van corona zullen dan kunnen gedekt worden, gedeeltelijk weliswaar, met de projectsubsidie. We hadden onze diensten al proactief aan het werk gezet ter ondersteuning van de verenigingen inzake corona omdat iedereen in april al aanvoelde dat we ondersteuning zouden moeten bieden. Zoals eerder al aangekondigd, maken een extra budget vrij van in totaal 250.000 euro aan maatregelen voor gezinnen, verenigingen en bedrijven. Het voorstel tot extra ondersteuning voor verenigingen en bedrijven komt op de volgende gemeenteraad.”