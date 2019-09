Inwoners kunnen mening over verkeerssituatie deponeren in participatiebrievenbussen Claudia Van den Houte

17 september 2019

18u12 0 Haaltert De inwoners van de Burg. E. De Sadeleerstraat, Windmolenstraat en Zadelstraat kunnen via speciale brievenbussen hun mening geven over de verkeerssituatie in hun buurt.

Het gemeentebestuur voerde in juni, op advies van de gemeentelijke Verkeerscommissie, een proefopstelling in rond de verkeerscirculatie in de Burg. E. De Sadeleerstraat en Windmolenstraat. Na meldingen over overlast en onveilige situaties werd eenrichtingsverkeer in de Burg. E. De Sadeleerstraat (van N460 naar Windmolenstraat) ingevoerd en werd het huidige eenrichtingsverkeer in de Windmolenstraat omgekeerd, in de hoop dat de proefopstelling een gunstig effect zou hebben op de veiligheid en de verkeersleefbaarheid van die straten.

Nu, drie maanden later, evalueert het Haaltertse bestuur het project. De inwoners van de Burg. E. De Sadeleerstraat, Windmolenstraat en Zadelstraat krijgen een invulkaart in de bus waarop ze kunnen aanduiden of ze de proefopstelling positief of negatief beoordelen en waarom. Op basis van de antwoorden zal het gemeentebestuur beslissen of de proefopstelling definitief wordt of niet.

Om de kaarten in te zamelen, plaatste het bestuur brievenbussen met daarop ‘Bus hier je mening’ in de Burg. E. De Sadeleerstraat en Windmolenstraat. Op die manier hoeven de inwoners zich niet ver te verplaatsen om hun mening kenbaar te maken. “Het is de bedoeling dat die brievenbussen regelmatig ingezet zullen worden voor participatie, dicht bij onze inwoners en makkelijk in gebruik”, zegt burgemeester Veerle Baeyens (N-VA).