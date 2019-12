Inwoners krijgen inspraak in woonomgeving tijdens workshops Claudia Van den Houte

12 december 2019

12u50 2 Haaltert Het gemeentebestuur wil de inwoners van Haaltert inspraak geven in de opmaak van haar woonomgevingsplan.

Dat plan moet de leef- en woonkwaliteit van Haaltert in de toekomst proberen te vrijwaren. De gemeente krijgt immers steeds meer aanvragen voor meergezinswoningen op plaatsen waar dat ruimtelijk niet gewenst is. Het woonomgevingsplan schept duidelijkheid over waar welke woningtypes mogelijk zijn. Er zullen stedenbouwkundige spelregels opgemaakt worden voor het volledige Haaltertse grondgebied. Naast typologieën kunnen onder meer gewenste woondichtheden en het aantal bouwlagen vastgelegd worden in het plan.

Inwoners worden uitgenodigd op één van de drie workshops voor Haaltert, Denderhoutem en Kerksken-Heldergem. Ze zullen in kleine groepen debatteren over de verschillende aspecten van dit thema. Met de verzamelde input van de workshops wordt een ontwerp van het plan opgemaakt. Dat zal opnieuw aan inwoners worden voorgelegd, die nog suggesties en opmerkingen kunnen overmaken. Na deze fase wordt een definitief woonomgevingsplan vastgesteld dat het richtkader wordt voor toekomstige ontwikkelingen.

De workshops vinden plaats op 16 december om 19.30 uur in het Sint-Martinusheem, Kerkskendorp 18 (voor Kerksken-Heldergem), op 17 december om 19.30 uur in Centrum De Kouter, Middelkouter 10 (Haaltert) en op 18 december om 19.30 uur in voetbalkantine Den Deysel, Dwarsstraat 69 (Denderhoutem). Inschrijven kan via www.haaltert.be/e-loket met formulier ‘Participatie Woonomgevingsplan’ of op 053/85.86.06.

Meer over Haaltert

politiek

Heldergem

Kerksken