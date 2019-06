Inwoners geven ideeën over toekomst Haaltertse kerken Claudia Van den Houte

20 juni 2019

18u40 0 Haaltert De inwoners van Haaltert hebben woensdagavond kunnen meedenken over de toekomst van de kerken in Haaltert.

Ze kregen eerst in de St. Martinuskerk van Kerksken uitleg over het kerkenbeleidsplan dat de gemeente Haaltert opmaakt. Gemeenten en kerkfabrieken moeten van de Vlaamse overheid een langetermijnvisie uitwerken over de kerkgebouwen op hun grondgebied. Na de uiteenzetting in de St.-Martinuskerk konden de burgers in het St.Martinusheem in groepjes ideeën geven over de toekomst van de kerken van Haaltert, Denderhoutem, Kerksken en Heldergem. Ook de komende maanden zal nog worden nagedacht over wat er mogelijk is en welke kerken bijvoorbeeld een neven- of een herbestemming kunnen krijgen.

De burgers konden hierover eerder ook al een enquête invullen. Zo’n 200 inwoners hebben dat gedaan. “Er is hier in Haaltert veel waardering voor de parochiekerken. Het is anders dan in een stad: hier zijn de mensen gehecht aan hun kerk, die zich dicht bij hen bevindt”, zegt Luc Dewaele van het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC). “Wel zien de inwoners hier ook dat er steeds minder kerkdiensten zijn en dat er alsmaar minder gebruik wordt gemaakt van de kerk. De ideeën die we al hoorden gaan heel breed: van het afbreken van een kerk tot het behouden ervan als parochiekerk.”