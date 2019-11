Inwoners Bosstraat-Hoogkouterbaan stemmen over verkeersmaatregelen: volledige zone 30 met ‘knip’ en eenrichtingsverkeer in Hoogkouterbaan Claudia Van den Houte

28 november 2019

18u24 4 Haaltert De inwoners van de Bosstraat, de Hoogkouterbaan en omliggende straten hebben op een participatiemoment kunnen stemmen over voorstellen om de verkeerssituatie er te verbeteren. Ze stemden voor een zone 30 in heel het gebied, een ‘knip’ aan het pleintje op de kruising van de Hoogkouterbaan met de Topmolenstraat en het invoeren van eenrichtingsverkeer op de Hoogkouterbaan. Volgend jaar komt er een proefproject.

Het Haaltertse gemeentebestuur plant om de verkeerssituatie in de Bosstraat, Hoogkouterbaan en omgeving te verbeteren en geeft de bewoners daarbij inspraak. Er was eerder al een participatiemoment, waaruit een denktank met vertegenwoordigers van de verschillende straten voortvloeide. Daarin werd de verkeerssituatie bekeken en werden er voorstellen gedaan. De vergadering van woensdagavond was het slot van het participatietraject. “De bedoeling van dit participatiemoment is om na te gaan welke conclusies door de bewoners worden gedragen, zodat die kunnen worden meegenomen naar het schepencollege”, aldus burgemeester Veerle Baeyens (N-VA).

Schepen van Mobiliteit Bart Welleman (N-VA) deed de bewoners telkens een voorstel waarbij ze steeds de keuze hadden tussen twee opties. De bewoners konden via een groene of een rode kaart hun keuze duidelijk maken. De methode die gebruikt werd, was dezelfde als die voor het proefproject voor de driehoek Advocaat De Backerstraat, Molenstraat en Schoolstraat in Denderhoutem. Eerst werden er voorstellen gedaan om de verkeerssituatie in de Bosstraat te verbeteren. Daar zou er, als het van de bewoners afhangt, weinig veranderen. De bewoners kozen om het beurtelings parkeren en het tweerichtingsverkeer er te behouden en om de straat toegankelijk te houden voor alle verkeer en of om er uitgezonderd plaatselijk verkeer van te maken.

Knip en eenrichtingsverkeer

In de Hoogkouterbaan mag er wel wat veranderen voor de bewoners. Ze gingen akkoord met het voorstel om een ‘knip’ te maken op het einde van de Hoogkouterbaan, aan het pleintje op de kruising met de Topmolenstraat, waarbij er een stuk wordt afgesloten. “Die knip heeft twee voordelen: het zal sluipverkeer ontmoedigen omdat er moet worden omgereden en we kunnen daardoor extra parkeerplaatsen creëren”, aldus schepen Bart Welleman.

De bewoners kozen er ook voor om eenrichtingsverkeer in te voeren op de Hoogkouterbaan. Als rijrichting heeft de richting van de Pontweg naar de Topmolenstraat hun voorkeur. Er mag voor de bewoners geschrankt parkeren worden ingevoerd op de Hoogkouterbaan. “We zien nu dat iedereen zijn wagen langs dezelfde kant parkeert”, stelt Welleman.

Volledige zone 30

De bewoners werden ook voor de keuze gesteld om in heel de zone, van het begin van de Bosstraat tot en met de school aan het begin van de Hoogkouterbaan, de snelheid te verlagen naar 30 km/u of de maximale snelheid van 50 km/u te behouden. Ze kozen voor het eerste. Om die maximale snelheid van 30 km/u af te dwingen, verkiezen ze de invoering van een zone 30 en passen ze voor een fietsstraat. De omgeving van het stadion van Ede wordt later bekeken, nadat de vernieuwde parking klaar is.

“De plannen zullen nu worden voorgesteld aan het schepencollege. Daarna zal er nog overlegd worden met de hulpdiensten, met De Lijn en met de gemeente Erpe-Mere - omdat een deel zich op hun grondgebied bevindt. Later zullen de maatregelen worden getest met een proefproject”, aldus Welleman. Dat zal ergens in de loop van volgend jaar starten, een datum is er nog niet. “Het proefproject kan pas starten na de werken aan de Keiberg en de Pontweg.”

Weinig veranderingen

Bewoners Steven Wellekens en Ludwig De Loose, allebei uit de Bosstraat, bleven achteraf wat op hun honger zitten: “We hebben het gevoel dat de gemeente het met wat verf en verkeersborden wil oplossen. In onze straat zal er weinig veranderen. Er wordt alleen een zone 30 ingevoerd, maar aan die snelheid zal men zich niet houden. Als je je voordeur opent of de kinderen stappen met hun fiets uit de garage, worden ze bijna aangereden op het voetpad. Onze wagen is al twee keer beschadigd nadat hij in de flank werd aangereden, telkens met vluchtmisdrijf. We hopen dat de gemeente zich laat bijstaan door verkeersdeskundigen. De bewoners inspraak geven is charmant, maar er moet verder worden gekeken.”