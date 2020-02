Inwoner vraagt meer vrouwelijke straatnamen, gemeente juicht idee toe: Binnenkort Madame Bertha-straat in Haaltert? Claudia Van den Houte

17 februari 2020

23u19 1 Haaltert De gemeente Haaltert zal in de toekomst meer vrouwelijke straatnamen tellen. Het bestuur gaat in op een vraag van inwoner Koen De Court, die tijdens het vragenhalfuurtje voorafgaand aan de gemeenteraad voorstelde om meer straatnamen naar vrouwen te noemen.

“Naar aanleiding van de actie ‘meer vrouw op straat’ van Sofie Lemaire, had ik gemerkt dat er in Haaltert geen enkele straat genoemd is naar een vrouw. Als de gelegenheid zich voordoet, kunnen we dan eens geen straat noemen naar een vrouw? Ik had de vraag al op Facebook gelanceerd en er kwamen al wat reacties. De meesten stelden Paula D’Hondt voor. Er kan ook een moment worden georganiseerd waarbij burgers mee kunnen nadenken over wie we best een straatnaam geven”, aldus Koen De Court.

Burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) zei op de gemeenteraad zijn vraag toe te juichen: “Ze werd ook op zeer veel enthousiasme door de meerderheid onthaald. Er is wel al een Sint Anna-weg in Haaltert en 100 jaar geleden was er een Eudoxy De Keizersstraat, maar die werd in 1933 afgeschaft door het toenmalig gemeentebestuur. We hebben ook een Charlotteweg, al is die denk ik niet direct naar een vrouw genoemd.”

“Er is dus wel een vrouwelijke straatnaam in Haaltert, maar natuurlijk mogen het er meer zijn. We willen graag in de toekomst rekening houden met het benoemen van straten naar vrouwen.” Het gemeentebestuur zal een lijst opmaken van straatnamen die in de toekomst ‘bij voorrang’ zullen gegeven worden aan nieuwe straten en pleinen. “We zullen advies inwinnen bij de Heemkundige kring en via ons infoblad zullen we een oproep doen naar de inwoners voor tips of ideeën. Een aantal voorstellen circuleren al: Jenny Minne, Madame Bertha, Ieffra Bertha, ...”