Interactieve lezing over klimaatcrisis in Sint-Martinusheem Claudia Van den Houte

30 oktober 2019

17u00 0 Haaltert In het Sint-Martinusheem in Kerksken vindt er op donderdag 7 november een interactieve lezing plaats over de klimaatcrisis.

In de lezing legt Kristof Cuadros Perez, ingenieur in de Milieukunde en stichter van Climate Response, uit waarom hij zich zoveel zorgen maakt over het klimaat. Vragen als ‘Is de situatie erger dan ons wordt verteld?’, ‘Waarom geloven we niet dat de oplossingen die voorliggen veel hoopvoller en realistischer zijn dan ons wordt verteld?’ en ‘Hebben alle crisissen die ons op dit moment bedreigen een gemeenschappelijke oorzaak? Dan hebben ze misschien ook een gemeenschappelijke oplossing?’, komen aan bod. Het is niet alleen een boodschap van doortastend alarm, maar ook van hoop. Kristof Cuadros Perez streeft voor een andere manier van denken, werken en leven.

De lezing ‘De Klimaatcrisis’ vindt op donderdag 7 november van 16.30 tot 18.30 uur in het Sint-Martinusheem, Kerkskendorp 18. De aanwezigen worden vanaf 16 uur verwelkomd met een hapje en drankje. Deelnemen is gratis. Inschrijven is verplicht en kan op www.haaltert.be/e-loket met formulier ‘Lezing De Klimaatcrisis’ of via 053/85.86.63.