Infosessie over elektrisch autodelen, nadat Haaltert in regionaal autodeelsysteem stapt Claudia Van den Houte

20 augustus 2020

17u10 0 Haaltert Het Haaltertse gemeentebestuur organiseert een infosessie over elektrisch autodelen. De gemeente stapte onlangs in het regionaal autodeelsysteem Valckenier Share.

Het initiatief kwam van intercommunale SOLVA, met steun van het Vlaams gewest. Haaltert stapte samen met Aalst, Brakel, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Herzele, Kluisbergen, Lede, Lierde, Maarkedal, Oosterzele, Ronse, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem in het project. De gemeente koos een Renault Kangoo, een ruime wagen met een grote koffer. Gezien de klimaatambities van de gemeente werd bewust voor een elektrische wagen gekozen.

De deelauto staat voorlopig aan de laadpalen voor elektrische wagens op de postparking, Achterstraat 1. Zijn definitieve plaats komt aan de voorkant van het gemeentehuis. Links vooraan, aan het bushokje, komen twee parkeerplaatsen voor elektrische wagens met laadpalen. Eén ervan is voor de deelauto.

Om gebruik te kunnen maken van de elektrische deelwagens van Valckenier Share hoef je je enkel te registeren bij het deelsysteem en daarbij een geldig rijbewijs voor te leggen. Er zijn geen instapkosten of abonnementskosten verbonden aan het systeem. Als gebruiker betaal je enkel voor het effectief gebruik van de deelwagens. Je kan de auto weken vooraf reserveren of op het moment dat je die nodig hebt.

Tijdens een infosessie legt een expert uit hoe het autodeelsysteem werkt, hoe makkelijk en goedkoop het is en beantwoordt hij alle vragen. Je kan ook een gratis proefrit maken in één van de elektrische wagens. De infosessie vindt plaats op woensdag 30 september om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Inschrijven kan via www.haaltert.be/e-loket. Mondmasker is verplicht.

