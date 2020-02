Infoavonden voor toekomstige ouders en ouders van peuters Claudia Van den Houte

19 februari 2020

20u25 0 Haaltert Toekomstige ouders kunnen in Haaltert binnenkort twee infoavonden bijwonen.

De eerste infoavond is ook interessant voor ouders van peuters. Tijdens de infoavond ‘Op het potje’ komen ze te weten hoe ze hun kind het best op het potje leren gaan. Elk kind wordt zindelijk op zijn eigen tempo. Ouders, grootouders, kinderopvang, … kunnen de peuter hierbij ondersteunen. De infoavond vindt plaats op donderdag 5 maart om 19.30 uur in IBO De Pagadder, Middelkouter 14 A in Haaltert. De toegang is gratis. Inschrijven via haaltert.be/e-loket ‘Infoavond zindelijkheid’.

Het Huis van het Kind en CM organiseren ook een gratis infoavond voor toekomstige ouders op 12 maart om 19.30 uur in het consultatiebureau van Kind en Gezin in het Sociaal Huis in Haaltert. Een vroedvrouw geeft info aan toekomstige ouders om zich beter te kunnen voorbereiden. Volgende thema’s komen aan bod: tips rond slaap, borstvoeding/flesvoeding, wat te doen bij krampjes, tips voor een babyzachte huid, aandachtspunten rond het wassen van babykledij en -spullen, tips en tricks rond zonnebescherming en kraamzorg. De infoavond is gratis. Inschrijven via www.cm.be/selfservice/agenda#/activity/11004/detail.