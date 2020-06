Inbrekers met duizenden euro’s aan elektronica aan de haal in basisschool: “Dit nu op ons bord krijgen doet pijn” Koen Baten

22 juni 2020

14u52 52 Haaltert Dieven hebben vermoedelijk in de nacht van zondag op maandag ingebroken in de vrije basisschool Sint-Gorik in de Pluimstraat in Haaltert. Ze gingen er aan de haal met laptops, computers en beamers. Om alles te kunnen meenemen hebben ze ook rugzakken van de leerlingen gestolen. “Na de coronacrisis dit nu nog op ons bord krijgen, doet veel pijn”, zegt directeur Erik Bockstael.

De school merkte maandagochtend op dat er inbrekers waren langs geweest. De daders hebben heel wat schade aangebracht om het gebouw te kunnen betreden en konden voor duizenden euro’s aan computers, laptops en beamers stelen. “Door de coronacrisis hadden we net stevige investeringen gedaan om alles goed te laten verlopen, en daar zijn ze nu mee aan de haal”, aldus directeur Erik Bockstael. “Scholen hebben al niet veel reserve en dan gebeurt er nu nog zoiets, dit is heel verwerpelijk en we vinden het jammer dat wij hier slachtoffer van zijn geworden.”

Hoeveel de exacte schade bevat, moet nog berekend worden. “Ik kan absoluut niet begrijpen waarom je een school zou willen viseren. Ook het feit dat ze met rugzakken van de leerlingen weg zijn om de buit in te verstoppen, is niet leuk", klinkt het.

De politie werd na de vaststelling van de inbraak meteen verwittigd en kwam ter plaatse om een onderzoek op te starten. Op dit moment is er nog geen spoor naar de daders, maar de directeur hoopt alleszins dat ze gevat worden. “Mocht er iemand iets gezien of gehoord hebben mogen ze altijd contact met onze school opnemen of met de politie van Denderleeuw/Haaltert. Wij hopen dat de feiten snel aan het licht komen”, besluit Bockstael.