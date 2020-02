Huis van het Kind zoekt pampers voor opstart pamperbank Claudia Van den Houte

21 februari 2020

12u32 0 Haaltert Het Huis van het Kind Haaltert is van plan om een pamperbank op te starten en is daarvoor op zoek naar pampers.

De gemeente richt de pamperbank op in de strijd tegen kinderarmoede. Met de pamperbank wil het Huis van het Kind in de toekomst een herverdeling van luieroverschotten organiseren voor gezinnen met een beperkt inkomen. Ouders wiens kind uit de pampers is of de kleine maat is ontgroeid, kunnen hun overschot aan pampers binnenbrengen in het Sociaal Huis van Haaltert, Donkerstraat 30. Meer informatie via huisvanhetkind@haaltert.be of 053/85.86.38.