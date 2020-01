Huis van het Kind zoekt kinderkleding voor ruilkast Kind&Gezin Claudia Van den Houte

02 januari 2020

18u52 0 Haaltert Het Huis van het Kind zoekt kinderkleding om de ruilkast in het consultatiebureau van Kind&Gezin te vullen.

De medewerkers van het Huis van het Kind zoeken kledij vanaf maat 50 tot maat 104 voor de ruilkast. De ruilkast, waar ouders kinderkleding kunnen ruilen, staat in de wachtruimte van het consultatiebureau van Kind & Gezin in het Huis van het Kind Haaltert. Wie kleertjes wil meebrengen, kan ze naar het Huis van het Kind in het Sociaal Huis brengen. De spulletjes moeten wel proper en in goeie staat zijn. Ook overschotten van pampers zijn welkom in het Huis van het Kind. Die worden meegegeven met gezinnen die het moeilijk hebben. Het Huis van het Kind, Donkerstraat 30 in Haaltert, is van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur open. Op woensdag- en donderdagnamiddag ook van 13.30 tot 16 uur en op donderdag ook van 18 tot 20 uur.