Home Solution trekt zeven nieuwkomers aan en streeft in 2021 naar selectie van 26 renners Erik Vandeweyer

18 september 2020

13u25 0 Haaltert Corona heeft het wielerjaar helemaal door elkaar geschud, maar het hoeft niet allemaal kommer en kwel te zijn. Home Solution maakt de komst van zeven nieuwe renners bekend. Daarnaast hoeft de ploeg naar volgend seizoen toe niet in te binden. De huidige sponsors hebben hun engagement allemaal verlengd.

Zeven junioren zullen volgend jaar als belofte bij Home Solution aan de slag gaan. Daarbij zijn toch enkele opmerkelijke namen. Siebe Deweirdt, Axandre Van Petegem, Obie Vidts, Miguel Ladang, Diel Vergote, Dylan Vandenstorme en Dante Dhondt werden ingelijfd. “Het was de bedoeling dat dit zevental samen met Enrico Dhaeye op 27 september aan de start zou staan in Avesnes-les-Aubert”, geeft bestuurder Bart Roosens meer duiding. “Omwille van corona werd die Franse wedstrijd deze week geannuleerd. Dat is jammer, het had een ideaal moment kunnen zijn om elkaar beter te leren kennen. De zeven nieuwe gezichten zijn zekerheden. Mogelijk worden er nog enkele renners aan de kern toegevoegd. Het is de bedoeling om tot een selectie van 26 renners te komen.”

Profs?

Een klare kijk op die selectie heeft Roosens momenteel nog niet. “Of we weer profrenners zullen afleveren? Dat is altijd de bedoeling, maar momenteel kan ik daar weinig over zeggen. Dat hangt van externe factoren af. De kans is inderdaad reëel dat één of meerdere renners de kans krijgen op een hoger niveau. Ik wil echter geen bommetje gooien door de renners het hoofd zot te maken. Momenteel is er niets concreet. Wat niet is, kan wel komen. We hebben wel te kennen gegeven dat onze renners mogen blijven. Niemand heeft de voorbije maanden zijn kansen echt kunnen verdedigen. Renners moeten zich bewijzen in oefenkoersen of kermiskoersen. Gelukkig krijgen we nog de kampioenschappen, de interclubs in Ichtegem en Berlare en Parijs-Tours.”

Goede sponsorband

Op het gebied van sponsoring zit het volgens Bart Roosens goed. “We hebben onze sponsors meegedeeld dat ze dit seizoen de laatste schijven niet hoefden te betalen. Onze kosten liepen niet op. Sponsors konden dat gebaar appreciëren. Daarom wilden ze zich allemaal opnieuw engageren naar volgend jaar toe.”