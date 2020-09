Heldergemnaren starten ludieke petitie om snelheid en roekeloosheid in dorp aan te klagen: “Bestuursleden, kom hier elke avond eens uw wagen parkeren” Claudia Van den Houte

23 september 2020

21u29 1 Haaltert Karel Dekyvere start samen met andere inwoners uit Heldergem een ludieke petitie om de snelheid en het roekeloze rijgedrag in het dorp aan te klagen. “We stellen voor dat de Haaltertse gemeenteraadsleden hier elke avond hun auto komen parkeren. Autospiegels sneuvelen hier voortdurend en er gebeuren regelmatig ongevallen.” Het gemeentebestuur werkt aan verplaatsbare snelheidsremmers, ‘eilandjes’, over heel het grondgebied.

“Eén keer om de twee maanden gebeurt er in Heldergem een ongeval dat de krant haalt”, vertelt initiatiefnemer Karel Dekyvere. “Maar elke maand gebeuren er ook feiten die niet bekend zijn. Dat gaat dan over roekeloos rijgedrag en vluchtmisdrijven. Van geparkeerde auto’s worden voortdurend spiegels afgereden. Geparkeerde auto’s worden beschouwd als snelheidsremmers. Bijna niemand durft zijn auto nog langs de weg te parkeren. Bij mij werd in 2006 voor de eerste keer een spiegel van mijn wagen afgereden. Op bijna twintig jaar tijd sneuvelde er al tien keer een spiegel van mijn auto. Ik doe geen aangifte meer bij de politie, want die kan toch niets doen.”

“Ik heb een bewakingscamera aan mijn voordeur en het gebeurt zo’n vier keer per jaar dat er wordt aangebeld door mensen wiens spiegel is afgereden en die hopen dat onze camera dat heeft gefilmd. We moeten ze dan telkens teleurstellen: de camera staat op onze voordeur gericht, niet op de straat. Een andere bewoner van de Heldergemstraat heeft net een nieuwe garagepoort, nadat er al twee keer een wagen in zijn garage is gereden. Zijn spiegels zijn al twee keer afgereden toen zijn auto voor zijn deur stond.”

Probleem in kijker zetten

Daarom start Dekyvere met een petitie. “Ik stel voor dat de Haaltertse gemeenteraadsleden hier elke avond hun auto komen parkeren. Wij zorgen wel voor vervoer naar huis. Uiteraard is dit een ludieke vraag, ik verwacht niet dat ze dat effectief zullen doen. We willen op die manier de problemen in de kijker zetten.”

Hij en de andere bewoner hopen op dat er oplossingen zullen komen. “De oplossing zijn verkeersvertragende manoeuvres. Ik denk bijvoorbeeld aan permanente asverschuivingen, zoals bloembakken en bomen. De laatste jaren zitten alsmaar meer mensen afgeleid aan het stuur doordat ze met hun gsm bezig zijn en kijken ze maar halvelings naar de baan. Geparkeerde auto’s vallen niet op, maar fluorescerende betonblokken allicht wel”, aldus Dekyvere.

Verplaatsbare ‘eilandjes’

“Er is niemand verplicht zijn wagen langs de rijbaan te parkeren. Het is de bedoeling dat mensen hun auto in hun garage of op hun oprit parkeren”, zegt schepen van Mobiliteit Bart Welleman (N-VA). “Wees je bewust van waar je je wagen parkeert. Ik geloof wel in snelheidsbeperkende maatregelen, maar asverschuivingen en snelheidsremmers krijgen ook niet van iedereen goedkeuring. Wielertoeristen ervaren ze bijvoorbeeld als gevaarlijk. We zijn als gemeente wel bezig om eilandjes te creëren die we kunnen verplaatsen en kunnen inzetten op locaties waar er te snel gereden wordt. Ze zijn vergelijkbaar met de snelheidsremmers op de Iddergemsesteenweg in Denderhoutem. We zullen ze op heel ons grondgebied plaatsen en verplaatsen. We starten met een twintigtal, die momenteel in de maak zijn, en zullen dan bekijken of er nog meer komen. Ze zullen vanaf oktober of november in het straatbeeld te zien zijn. Ook in Heldergem zullen ze worden ingezet.”

Flitsen

“Anderzijds gaat snel rijden ook over handhaving en dat hebben wij als gemeente niet in de hand. We zijn vragende partij om meer flitscontroles te doen. Daarmee pest je alleen diegenen die te snel rijden, terwijl je met snelheidsremmers ook diegenen pest die zich aan de snelheid houden. Snelheidsremmers zijn ook voor prioritaire voertuigen, zoals brandweer en ambulance, niet evident. Als gemeente hebben we echter geen machtiging om te flitsen en kunnen we geen verplichting opleggen.”