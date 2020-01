Heldergem heeft opnieuw een bakkerij (en buurtwinkeltje) Claudia Van den Houte

17 januari 2020

17u11 8 Haaltert Er is na zo’n drie jaar opnieuw een bakkerij in Heldergem. Bakkerij Luvand heeft een nieuwe zaak geopend in de Heldergemstraat.

In het pand in Heldergem was er vroeger al een bakkerij gevestigd, maar die sloot zo'n drie jaar geleden de deuren. Sindsdien had Heldergem geen bakkerij meer. De nieuwe bakkerij is ook een buurtwinkeltje, met naast brood, ontbijtkoeken, patisserie, taart en gebak, onder meer ook charcuterie en kazen, zuivelproducten, belegde broodjes, ambachtelijke pralines, tabak en rookwaren...

Het is de derde vestiging van bakkerij Luvand, die al twee zaken heeft in Lovendegem. “Ik ben bakker en kom elke ochtend naar Heldergem om vers gerief te leveren”, zegt Pieter Vogel van bakkerij Luvand. “Dat er geen bakkerij was in Heldergem, is ook de reden waarom we dit pand hebben aangekocht. Ik kende deze gemeente niet, maar we hadden een kleine prospectie in de buurt gedaan en zagen hier potentieel. We proberen hier in Heldergem het beste van twee werelden te combineren, als bakkerij én moderne buurtwinkel.”

Els Segers uit Denderwindeke houdt de bakkerij in Heldergem open. “Ik werkte in het verleden al in twee bakkerijen en heb hiervoor in de Bon’Ap-winkel in Ninove gewerkt. Het is een zalig gevoel om hier als gerante aan de slag te zijn. Op twee dagen tijd zie ik hier al dezelfde gezichten terugkomen. Ik heb ook al een Facebookpagina ‘Bakkerij Luvand Heldergem’ aangemaakt, waarop ik wekelijks een promotie of nieuwigheid zal aankondigen.”

Bakkerij Luvand is open op woensdag en donderdag van 7 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur, op vrijdag en zaterdag van 7 tot 16 uur en op zondag van 7 tot 12 uur. Maandag en dinsdag is ze gesloten.