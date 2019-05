Heldergem heeft met Pieter De Spiegeleer (Vlaams Belang) eerste parlementslid ooit Claudia Van den Houte

27 mei 2019

19u46 0 Haaltert Pieter De Spiegeleer (37) uit Heldergem is verkozen als lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Hij behaalde 10.244 voorkeurstemmen vanop de vierde plaats op de Oost-Vlaamse Kamerlijst van Vlaams Belang. De Spiegeleer richtte op 1 oktober 2015 de nieuwe Vlaams Belang-afdeling in Haaltert op, nadat de partij er was doodgebloed en in 2012 niet was opgekomen in Haaltert. Hij nam met de vernieuwde Haaltertse Vlaams Belang-afdeling voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. De partij behaalde onmiddellijk drie zetels in Haaltert. Zondag werd Vlaams Belang in Haaltert met 28 procent van de stemmen voor de Kamer en 30,9 procent van de stemmen voor het Vlaams parlement de grootste partij.

Het is al twintig jaar geleden dat Haaltert nog een volksvertegenwoordiger had. “Ik ben er vooral fier op dat het de eerste keer is dat Heldergem, de kleinste deelgemeente van Haaltert, een vertegenwoordiger heeft in het parlement”, reageert De Spiegeleer. “Ik had het niet verwacht, maar wel gedroomd en gehoopt.”

De Spiegeleer is Vlaams ambtenaar. “Het cordon sanitaire gaat ver: ik ben op mijn werk gepest geweest door mijn bazen en aan de kant geschoven, waardoor ik geen jobinhoud meer had.” Hij kijkt uit naar zijn functie als volksvertegenwoordiger: “Ik zal mij vooral inzetten voor de Denderstreek en voor thema’s zoals mobiliteit en werkgelegenheid en tegen de verbrusseling.”