Heemkundige Kring herdenkt bevrijding Haaltert en Kerksken 75 jaar geleden: “Ik herinner me nog hoe ik als kind de Engelsen op hun tanks zag voorbijrijden” Claudia Van den Houte

02 september 2019

18u36 2 Haaltert De Heemkundige Kring Haaltert herdenkt de bevrijding van Haaltert en Kerksken, op 3 september exact 75 jaar geleden. Zo loopt er onder meer nog tot eind oktober een buitententoonstelling aan het Warandepark. Willy De Loose, voorzitter van de Heemkundige Kring, beleefde als achtjarige de bevrijding van Haaltert en heeft daar nog levendige herinneringen aan.

“Het nieuws dat de Engelsen waren gearriveerd, deed die dag al snel de ronde”, vertelt De Loose. “Samen met mijn moeder ging ik kijken in de Geraardsbergsestraat. Ik zie het nog zo voor me: de Engelsen zaten vanboven op hun tanks toen ze voorbij reden. Ze kwamen vanuit de richting van Geraardsbergen Haaltert binnengereden. Vooral voor de jeugd was het een echt avontuur. Er werden Belgische vlaggetjes uitgedeeld om mee te zwaaien en we kregen chocolade voor onze moeders en sigaretten voor onze vaders, die we zelf oprookten.”

De dagen daarop kreeg Haaltert heel wat buitenlandse logees. “Sommige Engelse soldaten verbleven hier een tijdje en er waren heel wat mensen uit Nederland, dat nog niet bevrijd was, naar hier gevlucht.” Aan de dagen na de bevrijding houdt De Loose niet alleen mooie herinneringen over. “De witte brigade ging collaborateurs ophalen en verzamelde die in de Hoogstraat om er vandaar mee naar de Pupillen in Aalst te trekken. Ik zie een dame die volledig kaal geschoren was nog voor me op een camion zitten. Collaborateurs werden ook beklad met hakenkruisen. Er was heel wat opgekropte woede.”

Rondedans in Kerksken

De buitententoonstelling tussen het Warandehuis en de bibliotheek, die nog tot eind oktober te bekijken is, richt zich niet alleen op de bevrijding. “Het is een kleine historiek over het verloop van de Tweede Wereldoorlog, de bezetting en de bevrijding, met onder meer het feest in Kerksken.” Vooral over de bevrijding van Kerksken heeft de Heemkundige Kring heel wat fotomateriaal, dankzij toenmalig fotograaf Marcel De Rijck. Een opvallende anekdote is dat een Duitse truck met gecamoufleerde Oostenrijkse soldaten zich vastreed tussen de Engelse 159ste Infanteriebrigade. Daardoor werd het konvooi van de Engelsen meer dan een uur opgehouden en was er tijd voor een kennismaking en een rondedans in Kerksken.

De Heemkundige Kring Haaltert zal in de volgende edities van haar tijdschrift allerlei oorlogsverhalen belichten. Ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de bevrijding van Haaltert zal het WO II-museum “De Patrijs ‘44" uitzonderlijk open zijn op vrijdag 6 september van 10 uur tot 14 uur. Volgend jaar verschijnt op 8 mei ook het boek ‘Denderhoutem ‘40-’45 in Wit, Grijs en Zwart’ door Luc Pots, in samenwerking met de Heemkundige Kring.