Harmonie Moed & Volharding zet nieuwe jaar in met nieuwjaarsconcert in Sint-Amanduskerk Claudia Van den Houte

16 januari 2020

14u37 1 Haaltert De Koninklijke Muziekmaatschappij Moed & Volharding uit Denderhoutem houdt op zondag 19 januari een nieuwjaarsconcert.

De vereniging zet op die manier het nieuwe jaar feestelijk in. De harmonie werd al op 21 juni 1896 opgericht als ‘fanfaarkorps’. De Koninklijke Muziekmaatschappij bestaat uit een zestal muzikanten waarin alle klankkleuren en instrumenten vertegenwoordigd zijn. Het nieuwjaarsconcert vindt zondag om 11 uur plaats in de Sint-Amanduskerk in Denderhoutem. De toegang bedraagt 5 euro. Aansluitend op het concert is er een receptie.