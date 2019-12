Handelaars slaan handen in elkaar voor eerste ‘Winterse Lokaalmarkt’ Claudia Van den Houte

05 december 2019

12u11 2 Haaltert Enkele handelaars uit Denderhoutem hebben een nieuwe vereniging opgericht: ‘Atom Verenigt’. Die organiseert zondag voor het eerst een ‘Winterse Lokaalmarkt’, met handelaars uit heel Groot-Haaltert.

“Vroeger was er een echte kerstmarkt in Denderhoutem. We vonden het jammer dat die er niet meer was en wilden daarom zelf iets organiseren”, vertellen Kristof Chevalier, Saartje Tembuyser en Kathy Van der Linden van de nieuwe feitelijke vereniging ‘Atom Verenigt’. De ‘Winterse Lokaalmarkt’ brengt 16 handelaars uit Groot-Haaltert samen op één locatie. “Voor deze eerste editie was het roeien met de riemen die we hadden en was de ruimte die we hadden beperkt. Daarom lag de limiet op 16. We zijn wel blij dat we gebruik kunnen maken van de locatie van Keukens Plus in de Vlamstraat.” De initiatiefnemers hopen het evenement ook de komende jaren verder te zetten.

“De lokale handelaars komen tijdens de ‘Winterse Lokaalmarkt’ naar buiten en mensen kunnen hen zo leren kennen. We willen de mensen erop wijzen dat er in Haaltert genoeg mogelijkheden zijn om cadeautjes te kopen voor de feestdagen en dat je daarvoor niet noodzakelijk naar de grootsteden moet. Door als handelaar samen te werken, sta je bovendien sterk. Op de Lokaalmarkt vind je eten, drank, tal van cadeautjes, kinderkledij, belevingsateliers, juwelen, handtassen, interieur op maat en nog veel meer. Dorpsgenote Silke Allaer verkoopt chocomousse ten voordele van vzw Schoonderhage - dagcentrum Lebeke - in het kader van De Warmste Week. We zorgen voor een leuke sfeer en passende muziek en de handelaars en de gemeente Haaltert ook schenken cadeautjes weg.”

De Winterse Lokaalmarkt vindt op zondag 8 december van 14 tot 20 uur plaats bij Keukens Plus in de Vlamstraat in Denderhoutem. Iedereen is welkom.