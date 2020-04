Handelaars Jeroen en Gino schenken paaspakket aan wie het moeilijk heeft of zich inzet voor anderen Claudia Van den Houte

09 april 2020

15u06 0 Haaltert Lokale handelaars Jeroen Wiggeleer uit Denderhoutem en Gino Mannaert uit Kerksken houden een actie waarbij mensen elkaar kunnen verrassen met een (laat) paaspakket.

“Als handelaars zijn we ook erg getroffen door de coronacrisis, maar we willen onze dankbaarheid tonen aan wie toch nog aan ons denkt én we willen mensen steunen die het nu moeilijker hebben. We schenken 24 kleine pakketten weg, met een fles Mangini Lowiekenbier en een tipzak snoep. Ze zijn bedoeld voor mensen die zich inzetten voor anderen maar daarvoor niet ‘in the picture’ worden gezet: Van een boekhouder die nu voor zelfstandigen heel veel doet, over de buurvrouw die voor jou boodschappen gaat doen, tot je eigen thuisverpleegster of dokter. Ook mensen die eenzaam zijn tijdens deze coronacrisis kunnen hiervoor genomineerd worden”, vertellen Jeroen Wiggeleer van de Candy and Giftswinkel in Ninove en Gino Mannaert van Mangini’s Cafeeken en Mangini Belgium’s finest beer in Kerksken.

Kansarme kinderen

“Daarnaast schenken we ook twee grote paaspakketten weg aan minderbedeelde gezinnen. Kansarme ouders kunnen vaak niets kopen voor de kinderen met Pasen. Via deze weg hopen we toch een lach te kunnen toveren op de gezichten van de kinderen van twee kansarme gezinnen. De grote pakketten bevatten naast een fles Mangini Lowiekenbier en een tipzak snoep ook onder meer koffie, een advocaatje, koekjes én een cadeau geschonken door handelaar Bart Gees, die een feestwinkel heeft in Kerksken. Het is hierbij wel belangrijk om te laten weten hoeveel kinderen er in het gezin zijn.”

“Mensen kunnen nog tot en met paasmaandag 13 april 16 uur andere mensen nomineren door een mail te sturen naar jeroenevents@telenet.be, met naam en motivatie waarom die persoon het verdient om een attentie te krijgen. De genomineerden moeten wel woonachtig zijn in Groot-Haaltert, Groot-Ninove of Denderleeuw. De pakketten zullen dan dinsdag aan huis worden geleverd.”