Haaltertse sportlaureaten gehuldigd: William De Backer Sportverdienstelijk Persoon Claudia Van den Houte

02 februari 2020

15u59 1 Haaltert De gemeente Haaltert en de sportraad van Haaltert hebben de Haaltertse sportlaureaten, kampioenenploegen en sportverdienstelijk persoon van 2019 gehuldigd in de sporthal van Denderhoutem.

De kampioenenploegen van 2019 zijn Dakwerken De Vos Denderhoutem JMU11-2B, JU13 en JU15 in het volleybal, voetbalploeg SK Jong Atom U11 en kaatsclub Michiels Kerksken. Sportverdienstelijk persoon 2019 werd William De Backer van volleybalclub Dakwerken De Vos Denderhoutem. Hij is al veertig jaar zeer actief in het volleyballeven in Denderhoutem. Hij was jarenlang speler, was één van de drijvende krachten van het voormalig Vokla en was na zijn carrière nog lang trainer bij zowel jongens als meisjes. Met de meisjes werd hij in 2013 kampioen. Hij is ook jaren secretaris geweest van de club, eerst Rapid Denderhoutem, later bij Jartazi Denderhoutem. De laatste jaren waren iets moeilijker voor hem door een hersenletsel.

Steve Van den Bossche werd G-sportman 2019. Ondanks zijn fysieke beperking - spasticiteit in de onderste ledematen - won hij al tal van prijzen in verschillende sporten. Recreatieve ploeg 2019 werd de familie Van De Gucht - De Sutter (jogging/lopen) en Ken Hunninck werd bekroond tot recreatieve sporter individueel (atletiek/hardlopen/stratenlopen). Jetskiër Phil Segers werd competitief sporter individueel. Motorcrosser Tiede Van Londersele werd gehuldigd in de categorie ‘Competitief individueel - Jeugd -12 jaar’ en bmx-er Tjorven Mertens werd in gehuldigd in dezelfde categorie, maar bij de +12-jarigen.