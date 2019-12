Haaltertse oppositie: “Meerjarenplan blinkt uit in vaagheid” Claudia Van den Houte

20 december 2019

16u53 1 Haaltert De oppositiepartijen in Haaltert vinden het meerjarenplan, dat donderdagavond werd voorgesteld op de gemeenteraad, te vaag.

“De strategische nota geeft blijk van ambitie, maar deze wordt totaal niet vertaald in duidelijke acties”, aldus gemeenteraadslid Nathalie Meganck (Centrumlijst). “De opgenomen acties zijn naar ons aanvoelen zeer vaag, nogal zwevend, en niet concreet uitgewerkt.” Dat vond ook gemeenteraadslid Gina Verbestel (Open & Liberaal): “Het meerjarenplan lijkt wel een catalogus van bol.com: voor elk wat wils. Toen ik het eerst las, werd ik er gelukkig van, maar mijn besluit na het iets dieper te lezen is dat het meerjarenplan uitblinkt in vaagheid”, aldus Verbestel, die ook een aantal cijfers in twijfel trok. Ze vroeg zich ook af wie alle plannen zal uitvoeren. “Ik hoop dat niet opnieuw de citroenpers bovengehaald zal worden en dat de personeelsleden, die dit allemaal zullen moeten uitvoeren, met respect behandeld zullen worden.” Centrumlijst en Vlaams Belang uitten ook hun bezorgdheid over het verloop binnen het gemeentepersoneel.

Gemeenteraadslid Pieter De Spiegeleer (Vlaams Belang) stelde een personeelsenquête voor en vond weinig terug over veiligheid in het plan. Gemeenteraadsleden Sofie Coppens en Nathalie Meganck (Centrumlijst) stonden ook kritisch tegenover de participatie die in het meerjarenplan was opgenomen. “De begrippen inspraak en participatie zijn intussen tot holle woorden verworden begrippen. Hopelijk kunnen jullie die de komende jaren meer ‘body’ geven”, aldus Meganck. Coppens verwees daarbij naar de projecten Boekent en Kerkskenveld.