Haaltertse Davidsfondsafdelingen smelten samen en trappen nieuwe cultuurjaar af Claudia Van den Houte

18 september 2019

15u09 0 Haaltert De verschillende Davidsfondsafdelingen in Haaltert smelten samen tot één vereniging. Die wordt meteen één van de grootste culturele verenigingen van Haaltert.

Het nieuwe overkoepelende Davidsfonds Haaltert is een natuurlijke samensmelting van de afdelingen Denderhoutem, Haaltert, Heldergem en Kerksken. De fusie start officieel op zondag 22 september, bij de start van het nieuwe werkjaar. Dat wordt geopend met ‘Vers Geperst’, waarbij het Davidsfonds nieuwe boeken en cd’s, evenementen, cursussen en cultuurreizen voorstelt en meteen ook zijn culturele programma voor het komende werkjaar bekend maakt.

Daarnaast is er ook aandacht voor kalligrafie en geeft Chris Braekman een toelichting bij zijn boek ‘Yota werkt’, over zijn werk met jongeren in moeilijkheden. Leden kunnen er ook hun lidmaatschap verlengen en nieuwe leden kunnen zich aansluiten. Er is ook gelegenheid om een praatje te slaan bij een passend drankje.

‘Vers Geperst’, de aftrap van het nieuwe werkjaar, vindt op zondag 22 september van 10 uur tot 17 uur plaats in het Sint-Martinusheem in Kerksken.