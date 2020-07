Haaltert voert algemene mondmaskerplicht in vanaf maandag Claudia Van den Houte

24 juli 2020

20u00 0 Haaltert Net als verschillende andere gemeenten in onze streek verplicht ook het Haaltertse gemeentebestuur het dragen van een mondmasker op de openbare weg voor iedereen vanaf twaalf jaar.

Iedereen die in Haaltert buiten komt op openbaar domein, moet vanaf maandag 27 juli verplicht een mondmasker dragen. Voor mensen die zware fysieke arbeid verrichten en voor kinderen jonger dan twaalf jaar geldt de mondmaskerplicht niet. Ook tijdens het fietsen, joggen of sporten hoeft er geen mondmasker te worden gedragen. Tijdens een wandeling dan weer wel. “We hebben plaatsen gezien waar verschillende mensen samen wandelen en dat kan niet de bedoeling zijn”, zegt burgemeester Veerle Baeyens (N-VA). Haaltert voert dezelfde maatregelen in als Erpe-Mere en Lede. “We hebben hierover overlegd. In Aalst geldt de mondmaskerplicht alleen in bebouwde kom, maar voor een landelijke gemeente is dat moeilijk. Komend weekend zullen we sensibiliseren en communiceren, zodat de inwoners mee zijn. Vanaf volgend week zal er opgetreden worden.”