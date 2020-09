Haaltert verplicht conformiteitsattest wonen om kwaliteit huurwoningen te verbeteren Claudia Van den Houte

29 september 2020

18u56 0 Haaltert Het Haalterts gemeentebestuur maakt een conformiteitsattest wonen verplicht voor alle huurwoningen op haar grondgebied.

Met de invoering van het conformiteitsattest wil het bestuur de woonkwaliteit van het woningpatrimonium verbeteren. Om het attest te krijgen, moet een huurwoning voldoen aan minimale veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen. Eigenaars van alle verhuurde huurwoningen ouder dan vijf jaar zullen worden verplicht om te beschikken over het conformiteitsattest wonen. De verplichting wordt gefaseerd ingevoerd over een periode van zes jaar.

Op de gemeenteraad kwam er vanuit de oppositie kritiek op het feit dat het attest verplicht wordt voor alle huurwoningen ouder dan vijf jaar. “Op die manier wordt er voorbij gegaan aan het opzet van het attest en wordt het meer een pestbelasting”, vindt gemeenteraadslid Nathalie Meganck (Centrumlijst v Haaltert). Schepen Phaedra Van Keymolen (CD&V) was het daar niet mee eens: “Bij de invoering beginnen we met de oudste woningen. Voor huurwoningen van vijf jaar oud is het attest maar tegen 2028 verplicht. Het is echter niet omdat een woning niet oud is dat ze niet onveilig kan zijn. Het kan bijvoorbeeld ook gaan om een balustrade die niet is afgewerkt. De gemeente heeft hier overigens geen winst op”, aldus Van Keymolen.

Meganck legde een amendement voor om het attest gefaseerd in te voeren, maar te starten met huurwoningen ouder dan 70 jaar vanaf 2022 en ten hoogste voor woningen van 20 jaar en ouder vanaf 2028. Open & Liberaal en Vlaams Belang steunden haar voorstel, maar de meerderheid stemde tegen. Gemeenteraadslid Jan Schelfhout (Vlaams Belang) was vooral niet te spreken over de retributie op het afleveren van het conformiteitsattest, die 90 euro bedraagt. “In geen enkele omliggende gemeente wordt 90 euro gevraagd”, stelde hij. Volgens hem zullen verhuurders dat bedrag doorrekenen aan hun huurders.