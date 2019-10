Haaltert teleurgesteld dat het naast extra middelen grijpt Claudia Van den Houte

01 oktober 2019

19u36 0 Haaltert De gemeente Haaltert vindt het jammer dat ze in tegenstelling tot haar buurgemeenten geen extra financiële middelen krijgt van de Vlaamse regering.

Volgens het nieuwe regeerakkoord krijgen Ninove, Geraardsbergen, Denderleeuw en Zottegem jaarlijks samen 4 miljoen euro extra. Haaltert valt uit de boot. Haalterts burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) had liever een regionale spreiding gezien waarbij alle steden en gemeenten uit de Denderstreek werden betrokken. “Nu krijgen vier steden en gemeenten extra middelen, terwijl andere gemeenten binnen 10 jaar misschien met dezelfde problemen te maken krijgen”, zegt Baeyens. “Bovendien mogen ze de middelen zelf besteden hoe ze willen. Wij kennen misschien andere problematieken, maar moeten misschien proactief werken. Waarom werd er niet nagedacht over een projectsubsidie waarbij alle steden en gemeenten uit de Denderstreek een project konden indienen of eventueel gezamenlijke projecten konden opstarten? Dit is een gemiste kans om de Denderstreek in zijn geheel naar boven te tillen. Mijn bezorgdheid is dat de problematieken in die gemeenten zich ook bij ons zullen voordoen. Met projectsubsidies was er een globale aanpak mogelijk geweest.”