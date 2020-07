Haaltert start met tweede belronde naar tachtigplussers Claudia Van den Houte

30 juli 2020

14u29 0 Haaltert De gemeente start een tweede belronde naar de tachtigplussers in Haaltert.

De medewerkers van de Sociale dienst en het lokaal dienstencentrum Rustnbeetje belden eind maart al een eerste keer naar de 80-plussers van Haaltert naar aanleiding van de coronacrisis. Nu starten ze met een tweede belronde. “We bellen ze op met de vraag of alles in orde is, of ze hulp kunnen gebruiken en hoe het lokaal bestuur van Haaltert daarbij kan helpen”, klinkt het. “Zo is er bijvoorbeeld de boodschappendienst. Andere vragen worden op maat bekeken.” De ouderen worden ook geïnformeerd over de mondmaskerplicht die sinds afgelopen maandag geldt op openbare plaatsen overal in Haaltert.

In totaal zullen een 700-tal Haaltenaren worden opgebeld. Er wordt gestart met de zelfstandig wonende bejaarden. Daarna zijn de bewoners van de serviceflats aan de beurt. De bewoners van de woonzorgcentra worden niet opgebeld, omdat die al verzorging en opvolging hebben in hun wzc.

Wie met vragen zit, kan ook nu terecht bij het Sociaal Huis via 053/85.86.40 of de gemeentelijke diensten via 053/85.86.00.