Haaltert stapt mee in ‘Reveil’: poëzie en zachte muziek op begraafplaats bij zonsondergang op 1 november Claudia Van den Houte

09 oktober 2019

18u20 0 Haaltert De gemeente Haaltert stapt dit jaar voor het eerst mee in het project Reveil vzw. Op vrijdag 1 november zal er rond zonsondergang poëzie en zachte muziek zijn op de begraafplaats van Haaltert.

Reveil vzw is een non-profitproject dat mensen samenbrengt om jaarlijks op 1 november de begraafplaatsen te verwarmen in een gloed van muziek en woord. Op die manier zet het project begraafplaatsen in de kijker en geeft het de traditie van Allerheiligen en Allerzielen een nieuwe dimensie. Overal in Vlaanderen nemen steden en gemeenten deel. Tussen 17 en 18 uur kan je op de begraafplaats in Houtmarkt in Haaltert luisteren naar Melissa Leboeuf die poëzie voorleest onder muzikale begeleiding. De begraafplaats zal stemmig worden verlicht.

Ook onder meer de begraafplaatsen in de Ninoofse deelgemeenten Appelterre-Eichem en Aspelare doen dit jaar al mee met ‘Reveil’.