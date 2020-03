Haaltert sluit gemeentehuis, zalen en verbiedt alle publiek toegankelijke activiteiten binnen én buiten Claudia Van den Houte

12 maart 2020

20u51 32 Haaltert De gemeente Haaltert heeft heel wat extra maatregelen aangekondigd om de verdere verspreiding van het coronavirus te beperken.

Het gemeentehuis, het Sociaal Huis, de bibliotheek, de sporthal en de de technische dienst (De Loods) worden gesloten tot en met zondag 15 maart. Op maandag 16 maart worden de aangepaste openingsuren gecommuniceerd. Vanaf dan zal enkel nog de meest noodzakelijke dienstverlening aan de loketten worden verzekerd. Alle overige, niet-essentiële dienstverlening wordt opgeschort tot en met 19 april. De maatregelen kunnen ingetrokken of verlengd worden. De gemeente vraagt om zoveel mogelijk het E-loket op www.haaltert.be/e-loket te gebruiken en enkel langs te komen op afspraak. Meer concrete info daarover wordt op maandag 16 maart gecommuniceerd.

Gemeentelijke zalen dicht, activiteiten afgelast

Alle gemeentelijke zalen waar activiteiten of evenementen kunnen georganiseerd worden, worden gesloten. Het gaat om het HOC De Fransman Heldergem, Sint-Martinusheem Kerksken, Centrum De Warande, het Warandegebouw, Centrum De Kouter, De Berwinne, de ruimtes in de academie van Denderhoutem en de sporthal in Denderhoutem. Eerder was al bekend dat lokaal dienstencentrum Rustnbeetje sluit. Alle gemeentelijke activiteiten of evenementen worden uitgesteld. Wie al betaald had voor een gemeentelijke activiteit en/of sport- of jeugdkamp, zal een terugbetaling krijgen. De sporthal, met uitzondering van de cafetaria, wordt gesloten.

Publiek toegankelijke activiteiten voortaan verboden

Alle publiek toegankelijke activiteiten binnen én buiten zijn verboden. De organisatoren van activiteiten zijn verantwoordelijk om de activiteit af te lassen en de deelnemers/bezoekers te verwittigen. Privéfeesten worden afgeraden, maar zijn voorlopig wel nog toegelaten, mits de nodige hygiënemaatregelen en coronarichtlijnen. Uitbaters van publiek toegankelijke ruimtes (bv. cafés, zalen, …) mogen nog maximaal één persoon per vierkante meter oppervlakte toelaten, moeten zorgen voor een goed geventileerde ruimte, moeten een mengeling van leeftijdsgroepen vermijden en ‘risicogroepen’ (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jonger dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem …) afraden om de publiek toegankelijke infrastructuur te betreden.

Politiewijkpost gesloten

Verder wordt de politiewijkpost in het gemeentehuis Haaltert gesloten (het hoofdcommissariaat in de Vlamstraat blijft wel open), worden de sportkampen, kinderopvang en speelpleinwerking in de paasvakantie tot nader order afgelast, moeten de kinderen in kinderopvang De Pagadder voortaan aan de balie vooraan afgezet worden, en besliste het schoolbestuur van de Academie voor Muziek, Woord en Dans om de afdelingen, waaronder die van Haaltert en Denderhoutem, te sluiten vanaf vrijdag 13 maart tot en met 31 maart. De andere maatregelen gelden vanaf vrijdag 13 maart tot en met 19 april (tenzij anders vermeld).