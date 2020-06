Haaltert plant eerste drive-incinema voor Vlaamse feestdag Claudia Van den Houte

21 juni 2020

17u04 11 Haaltert De gemeente Haaltert plant op zondag 12 juli voor het eerst een drive-incinema.

Er zullen twee films worden vertoond op het terrein van voetbalclub KRC Haaltert op de Dreef, een familiefilm in de namiddag en een avondfilm. De Haaltenaars kunnen via de Facebookpagina van de gemeente Haaltert stemmen op hun favoriete film met een Vlaamse link. “De festiviteiten voor het Feest van de Vlaamse Gemeenschap zijn afgelast, maar we wilden toch een alternatief bieden”, vertelt schepen van Cultuur en Feestelijkheden Bart Ottoy (CD&V).

“Er is plaats voor 100 auto’s. Er zal een groot podium zijn en een ledscherm van 30 vierkante meter groot, dat vijf meter boven de grond zal staan. We plannen ook om een pakket versnaperingen aan te bieden, coronaproof weliswaar. De bezoekers zullen een Vlaams vlagje krijgen dat ze in de lucht zullen kunnen steken, waarna ze worden bediend. Niemand hoeft dus uit zijn auto te komen, tenzij ze naar het toilet moeten. We zullen ook zoveel mogelijk met lokale producten proberen te werken.”

“Het geluid van de films zal te horen zijn via een FM-frequentie. Je hoeft je raam dus niet open te zetten om de film te horen. We denken eraan om voor de film start, oude filmpjes over Haaltert te tonen, in samenwerking met de Heemkundige Kring. De stemming voor de films zelf en de inschrijvingen lopen alvast vlot.”

“Dit is, geloof ik wel, iets unieks in de streek. Als de coronamaatregelen nog worden versoepeld, kunnen we misschien ook avondvoorstelling organiseren in de dorpen, maar dan minder uitgebreid.”

De drive-incinema is gratis, maar inschrijven is verplicht via cultuur@haaltert.be.