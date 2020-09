Haaltert opent Rap op Stap-kantoor dat mensen met beperkt budget op reis of uitstap helpt Claudia Van den Houte

11 september 2020

14u57 3 Haaltert Het nieuwe Rap Op Stap-kantoor in het Sociaal Huis werd officieel geopend.

“Rap op Stap is een initiatief van Toerisme Vlaanderen. Het is een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget”, vertelt schepen van Welzijn Lisa Houtman (sp.a). “Veel mensen zijn niet aangesloten bij een sociale organisatie en de stap zetten naar zo een organisatie is soms te groot. Rap op Stap is er voor mensen met een laag inkomen, een kleine uitkering, een verhoogde tegemoetkoming of mensen in schuldbemiddeling. Deze mensen kunnen van een korting genieten om op vakantie of uitstap te gaan.”

“Er kunnen zowel vakanties en daguitstappen als sport- en cultuuractiviteiten geboekt worden in een Rap op Stapkantoor. De medewerkers helpen ook met het samenstellen van een budget en het uitzoeken van geschikt vervoer. In ons Rap op Stapkantoor kunnen we daartoe beroep doen op vrijwilligers van Welzijnsschakel.”

De gemeente Haaltert ontving dankzij de provincie Oost-Vlaanderen een bedrag van 3.000 euro voor het opstarten van een Rap op Stapkantoor. “De provincie Oost-Vlaanderen heeft een paar jaar geleden beslist om zowel personeel als financiële middelen - jaarlijks tussen 50.000 en 80.000 euro – ter beschikking te stellen voor de uitbouw van een netwerk van Rap op Stapkantoren in onze provincie”, zegt provincieraadsvoorzitter en schepen Phaedra Van Keymolen (CD&V).

“De uitrol van het Rap op Stapverhaal in Oost-Vlaanderen is een groot succes: op vier jaar tijd is zowel het aantal kantoren als het aantal personen die een leuke uitstap of vakantie hebben gehad, fors toegenomen, van 3 kantoren naar 52 kantoren in 30 gemeenten en steden, en van 800 personen die een uitstap boekten naar maar liefst 12.000 in 2019.”