Haaltert onderzoekt vraag naar volkstuintjes Claudia Van den Houte

07 juli 2020

18u08 0 Haaltert Het gemeentebestuur van Haaltert onderzoekt of er bij de inwoners een vraag is naar volkstuintjes.

De gemeente wil te weten komen hoeveel mensen er geïnteresseerd zijn in het bewerken/hebben van een volkstuin en waar er de meeste vraag is. Wie groene vingers heeft maar geen tuin, en interesse heeft in eigen seizoensgebonden ecologisch geteelde groenten, een babbel met de nieuwe buurman, een rustmomentje aan een picknicktafel of gewoon actief genieten van een tuin en natuur, kan dat laten weten aan de gemeente. Die zal dan de mogelijkheden in Haaltert bekijken. In het infoblad van de gemeente is er een formulier terug te vinden dat inwoners kunnen bezorgen aan de dienst Leefmilieu in het gemeentehuis. Ze kunnen ook de gevraagde gegevens mailen naar leefmilieu@haaltert.be.

Behalve naam, adres en contactgegevens, heeft de gemeente een antwoord nodig op de volgende vragen: ‘Hoeveel kilometer ben je bereid je te verplaatsen van je huis voor een volkstuin?’, “Hoe groot mag het tuintje zijn?’ (in m²) en ‘Ik heb interesse om lid te worden van een vereniging van volkstuinliefhebbers’ (ja/nee). Het formulier indienen of de gegevens doormailen leidt tot geen verplichting.