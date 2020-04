Haaltert maakt 250.000 euro vrij om inwoners, verenigingen, ondernemers en kermiskramers te steunen tijdens coronacrisis Claudia Van den Houte

17 april 2020

16u20 10 Haaltert Het Haaltertse gemeentebestuur maakt dit jaar nog 250.000 euro vrij voor steunmaatregelen tijdens en na de coronacrisis voor inwoners, verenigingen, lokale ondernemers en kermiskramers.

Zo zal een Haalterts gezin recht hebben op 15 euro om in het kader van vrije tijd te besteden op gemeentelijke evenementen en activiteiten van alle erkende verenigingen. Hiervoor trekt de gemeente 150.000 euro uit. Verder zullen verenigingen die een aankoop doen voor hun activiteiten bij een lokale handelaar een extra tegemoetkoming krijgen. Het bestuur plant daarvoor een budget van 30.000 euro.

Op vlak van lokale handel trekt de gemeente 50.000 euro uit voor ondernemers die niet kunnen genieten van de hinderpremie en investeren in hun zaak of in publiciteit. Zij kunnen een aanvraag indienen voor een tussenkomst. Een budget van 5.000 euro gaat naar de ‘Kadobon’. Bij aankoop van een Haaltertse Kadobon van 50 euro, legt lokaal bestuur Haaltert er 5 euro bovenop. Het gemeentebestuur scheldt ook standgelden voor markten en kermissen dit jaar kwijt en voorziet daarvoor een budget van 5.000 euro. Daarnaast investeerde het bestuur in mondmaskers en handgels en in andere aankopen om bijvoorbeeld diensten meer digitaal te kunnen aanbieden. Het geraamde budget hiervoor is 10.000 euro.

“Op die manier willen we als college iedereen een duwtje in de rug geven in deze moeilijke periode, binnen onze mogelijkheden”, zegt burgemeester Veerle Baeyens (N-VA). “Een dappere, maar noodzakelijke investering in toch budgettair moeilijke tijden. Als het ergste van deze crisis voorbij is, moeten we er zijn voor handelaars, verenigingen, inwoners, … In samenwerking met onze adviesraden zullen we ook verder die rol opnemen. Het budget vrijmaken is alvast een stap in de goede richting. Aan de definitieve uitwerking wordt verder gewerkt.”