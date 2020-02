Haaltert krijgt EK-voetbaldorp aan Warandepark komende zomer Claudia Van den Houte

20 februari 2020

19u59 0 Haaltert Haaltenaars zullen komende zomer tijdens het EK voetbal de wedstrijden van de Rode Duivels op groot scherm kunnen zien. Voor het eerst zal er een voetbaldorp zijn op het plein aan het Warandepark.

In de buurgemeenten van Haaltert waren de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het WK voetbal twee jaar geleden overal te zien op groot scherm in voetbaldorpen. Dit jaar zullen de inwoners van Haaltert ook terechtkunnen in een voetbaldorp in hun eigen gemeente. “We hoorden van mensen dat ze het spijtig vonden dat ze naar de buurgemeenten moesten afzakken om de wedstrijden van de Rode Duivels op groot scherm te zien”, vertelt Jeroen Wiggeleer van Jeroen Events, die het voetbaldorp samen met de gemeente Haaltert en het Feestcomité Haaltert organiseert. “Zo kwamen we op het idee om ook in Haaltert een voetbaldorp te organiseren. Het is de bedoeling om er één groot volksfeest en familiegebeuren van te maken.”

“We werden als gemeente gestalkt door evenementenbureaus om een voetbaldorp te mogen organiseren, maar we hebben gekozen voor lokale mensen”, zegt schepen van Feestelijkheden Bart Ottoy (CD&V). “Er zal een lokale foodtruck staan, het hamburgerkraam is ook uit Haaltert, er zullen lokale bieren zijn en een lokale carnavalsshop zal Rode Duivels-gadgets van Haalterse bodem aanbieden”, vervolgt Jeroen Wiggeleer. “Alles is lokaal.”

Het voetbaldorp wordt ingericht op het plein aan het Warandepark en de bibliotheek. “Er zal een scherm van 20 vierkante meter groot staan, een ledwall in vaste constructie zodat het beeld optimaal is en we zowel bij goed als slecht weer matchen van de Belgen zullen uitzenden. We zetten het scherm beneden op het plein waardoor iedereen een beetje hoger staat en een perfect zicht heeft. Alle zeven wedstrijden van de Rode Duivels zullen worden uitgezonden. Er is plaats voor 1.200 mensen. Voor wie graag zit, zullen er ook stoelen staan.”

Voor de eerste match van de Rode Duivels, op zaterdag 13 juni, zal acteur Ben Rottiers, alias ‘Pol De Tremmerie’, bekend als de trainer van FC De Kampioenen, het voetbaldorp in Haaltert openen. Hij doet ook een meet & greet. De wedstrijd start om 21 uur. Bij elke Rode Duivels-match is het voetbaldorp telkens vanaf twee uur voor tot één uur na de match open. Er zal ook muzikale omlijsting zijn en voor sommige wedstrijden zullen er special acts zijn. De toegang is gratis. Meer info op de Facebookpagina ‘Haaltert Duivelt Mee’.