Haaltert koopt mondmasker voor elke inwoner ouder dan twaalf jaar, opbrengst gaat deels naar borstkankerpreventie Claudia Van den Houte

22 april 2020

16u04 5 Haaltert Na onder meer Denderleeuw laat ook de gemeente Haaltert weten dat ze voor elke inwoner die ouder is dan twaalf jaar een mondmasker zal aankopen.

Ook alle leerkrachten die actief zijn in Haaltert en het gemeentepersoneel krijgen een gratis herbruikbaar mondmasker. Door de aankoop bewust te doen bij Think Pink, steunt de gemeente ook het goede doel. Tachtig procent van de opbrengst van de aankoop gaat zo immers naar borstkankerpreventie. De mondmaskers die de gemeente aankoopt, zullen drielagige maskers zijn die wasbaar zijn op 60° C en daardoor makkelijk herbruikbaar zijn. “We krijgen signalen dat er een versoepeling aankomt van de coronamaatregelen. Het dragen van een herbruikbaar mondmasker zal onze inwoners een bescherming bieden als ze bijvoorbeeld terug aan het werk gaan”, zegt burgemeester Veerle Baeyens (N-VA). “Als bestuur kozen we in ons meerjarenplan bewust om in te zetten op gezondheidspreventie. Deze aankoop is een ideale combinatie van preventie en bescherming”, aldus schepen van Welzijn Lisa Houtman (sp.a). De praktische uitlevering en de timing van de levering van de mondmaskers wordt verder gecommuniceerd.

“Het is opvallend hoeveel vrijwilligers zich spontaan melden met de vraag of ze in deze uitzonderlijke tijden een handje kunnen toesteken”, vervolgt schepen van Cultuur en Lokale Economie Bart Ottoy (CD&V). “We doen graag een oproep naar de jeugd- en andere verenigingen om ons lokaal bestuur te helpen met de bedeling.”

Wie wil helpen, kan een seintje geven via cultuur@haaltert.be.