Haaltert keurt vervanging gele zakken door containers en prijsstijging recyclagepark vanaf 2021 goed Claudia Van den Houte

26 november 2019

17u33 12 Haaltert Na Denderleeuw heeft ook de gemeente Haaltert het licht op groen gezet om de gele zakken voor restfractie te vervangen door containers.

De meerderheid keurde op de jongste gemeenteraad het nieuwe retributiereglement van ILvA goed. Daarin is de vervanging van de gele afvalzakken voor de restfractie door containers én een prijsstijging voor het recyclagepark vanaf 2021 opgenomen. Afvalintercommunale ILvA is van plan om de gele zakken te vervangen door gewogen containers met chip in alle gemeenten waarin ze actief is. Die gemeenten moeten daarvoor wel hun goedkeuring geven. In Denderleeuw is dat vorige week al gebeurd. Aalst en Ninove hebben nog heel wat kritische bedenkingen.

Haaltert gaf maandagavond ook haar goedkeuring, al stemden bijna alle oppositieleden tegen het nieuwe reglement. “We vinden dit een verkapte vorm van belasting en stellen ons ook vragen bij de praktische uitvoering”, aldus gemeenteraadslid Pieter De Spiegeleer (Vlaams Belang). “Heeft u al nagedacht wat mensen die op de eerste en tweede verdieping wonen met een container moeten aanvangen?”, vervolgde gemeenteraadslid Jan Schelfhout (Vlaams Belang). “Bovendien zullen de tarieven voor het containerpark met liefst 50 procent worden verhoogd. We denken ook dat er met de containers meer sluikstort zal zijn.”

“De kosten van de afvalverwerking stijgt, dus de tarieven van ILvA zouden sowieso naar omhoog gaan”, repliceerde schepen Phaedra Van Keymolen (CD&V). “We hebben gekozen voor een systeem waarbij de vervuiler betaalt, per kilogram. Het systeem werd al in andere gemeentes uitgetest en daaruit blijkt dat het niet voor meer sluikstort zorgt. Er wordt net minder aan sluikstorten gedaan omdat het beter gemonitord kan worden. En voor bewoners van appartementen zijn er kleinere containers.”