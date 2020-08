Haaltert investeert in sport: Weldra outdoor-fitness en skateplaats, in toekomst nieuwe sporthal Claudia Van den Houte

25 augustus 2020

17u45 16 Haaltert Het Haaltertse gemeentebestuur heeft heel wat in petto voor inwoners die aan hun conditie willen werken of gewoon van sporten houden. Volgende week wordt er een permanente outdoor-fitness geplaatst achter de sporthal van Denderhoutem. Daar komt er uiterlijk over twee maanden ook een skateplaats. In de verdere toekomst staat onder meer een nieuwe sporthal, een kunstgrasveld en bmx-terrein gepland.

Een jaar geleden konden de Haaltenaars al gedurende een maand gratis fitnessen op het terrein achter de sporthal in Denderhoutem. Een maand lang stonden daar vijf fitnesstoestellen opgesteld: een Nordic walker, Pony, Rower, Chest press/elevator, Waistline/step en een minicomplex GTO. Uit de proefperiode moest blijken of er voldoende belangstelling en draagkracht was om de toestellen aan te kopen en permanent op te stellen. “Het initiatief was vorig jaar een groot succes”, zegt schepen van Sport Laurent Volckaert (N-VA). “Veel mensen vroegen dan ook of de toestellen terug zouden komen.”

Skatepiste

Gezien het succes werd beslist om de outdoor-fitness permanent te laten plaatsen. “De plaatsing van de toestellen gebeurt in de eerste week van september. De toestellen zullen in de grond worden verankerd. Het gaat ongeveer om dezelfde toestellen als diegene die vorig jaar al opgesteld stonden.”

Blijkbaar had een vorig gemeentebestuur zo’n vijftien jaar geleden al het materiaal voor een skatepiste aangekocht, maar werd die nooit gerealiseerd omdat er geen geschikte plaats voor werd gevonden Laurent Volckaer (N-VA), schepen van Sport

Achter de nieuwe outdoor-fitness komt er ook een skateplaats. “Jongeren waren al jaren vragende partij voor een skatepiste”, aldus Volckaert. “Blijkbaar had een vorig gemeentebestuur zo’n vijftien jaar geleden al het materiaal voor een skatepiste aangekocht, maar werd die nooit gerealiseerd omdat er geen geschikte plaats voor werd gevonden. Het materiaal was intussen al aan herstelling toe en wordt momenteel gerepareerd. Het is de bedoeling om de skatepiste nu zo snel mogelijk te realiseren, uiterlijk over twee maanden.”

Nieuwe sporthal

Begin juli werd het vernieuwde beachvolleybalterrein in het Vondelhof in Denderhoutem nog heropend en er staan nog meer investeringen in sport gepland voor de toekomst. Zo wordt er werk gemaakt van een nieuwe sporthal. Sportverenigingen klagen al jaren aan dat de sporthal in Denderhoutem te klein is geworden en zijn vragende partij naar meer sportaccommodatie. “Er komt zeker een nieuwe sporthal, maar de locatie staat nog niet voor honderd procent vast. We zijn ook al verschillende sporthallen in andere gemeenten gaan bezoeken om ideeën op te doen en te bekijken wat er binnen ons budget past.”

Het gemeentebestuur denkt nog aan nieuwe buitensportterreinen, zoals een synthetisch plein of kunstgrasveld en een bmx-terrein. “Maar ook daarvoor liggen de locaties nog niet vast. Het meest interessant zou zijn dat alles bij elkaar, op dezelfde locatie, zou komen te liggen. Dat zijn we momenteel nog aan het bekijken.”

In haar meerjarenplan trekt de gemeente zes miljoen uit voor een ‘masterplan sport’.