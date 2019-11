Haaltert herdenkt Wapenstilstand met toespraak en bloemenhulde Claudia Van den Houte

06 november 2019

17u25 2 Haaltert De gemeente Haaltert en de Nationale Strijdersbond (NSB) herdenken op maandag 11 november, op Wapenstilstand, de Eerste en Tweede Wereldoorlog en andere oorlogen in de wereld.

Wapenstilstandsdag op 11 november is de jaarlijkse herdenking van de wapenstilstand van 11 november 1918, die het einde betekende van de Eerste Wereldoorlog. De herdenking start om 10 uur met een misviering in de Sint-Gorikskerk in Haaltert. Die wordt voorgegaan door E.H. Deken Paul De Wilde en wordt opgeluisterd door het Koninklijk Sint-Gorikskoor. Daarna geeft burgemeester Veerle Baeyens een toespraak in de kerk en wordt er onder muzikale begeleiding een bloemenkrans neergelegd aan het monument der gesneuvelden door schepen Bart Ottoy en Herman De Luyck, de voorzitter van NSB Haaltert.