Haaltert gaat samen met andere gemeenten Vlaamse regering vragen Denderfonds anders te verdelen Claudia Van den Houte

24 januari 2020

19u13 1 Haaltert De gemeente Haaltert gaat samen met andere gemeenten een brief richten aan de Vlaamse regering met de vraag om de middelen uit het Denderfonds meer te spreiden.

Haalterts burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) reageerde eerder al teleurgesteld dat Haaltert geen extra middelen krijgt van de Vlaamse regering, in tegenstelling tot enkele buurgemeenten. Ninove, Geraardsbergen, Denderleeuw en Zottegem jaarlijks samen 4 miljoen euro extra. Die extra middelen zijn bedoeld om de armoede- en migratieproblemen waar de gemeenten door de toestroom vanuit Brussel mee kampen, aan te pakken. “Nu krijgen vier steden en gemeenten extra middelen, terwijl andere gemeenten binnen tien jaar misschien met dezelfde problemen te maken krijgen”, reageerde Baeyens toen al.

De gemeente is nu van plan om de Vlaamse regering ook effectief te vragen om het Denderfonds anders te verdelen. “We zullen daarvoor een schrijven richten aan de Vlaamse regering”, zegt burgemeester Baeyens. “We hebben als gemeente Haaltert het initiatief genomen om een bevraging te doen om te zien welke gemeenten zich daarbij willen aansluiten. We hopen dat zoveel mogelijk gemeenten dat willen doen.”

Baeyens vindt dat de problemen gemeente-overschrijdend moeten worden aangepakt en is voorstander van een globale aanpak. “Het is geen oplossing om per gemeente bijvoorbeeld een project in te dienen om de migratieproblemen aan te pakken. Dan verleg je het probleem alleen maar”, aldus Baeyens. Onder meer de gemeenten Erpe-Mere en Lebbeke zouden al overwegen om samen het probleem aan te kaarten bij de Vlaamse regering.